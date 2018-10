Theater in den Bundesländern gründen “Intendant*innengruppe”

Nora Schmid von der Oper Graz ist ein Gründungsmitglied - © APA (Archiv)

Die Intendanten der Theater in den Bundesländern wollen künftig stärker zusammenarbeiten. Dazu wurde in Salzburg die “Österreichische Intendant*innengruppe” gegründet, wie am Montag mitgeteilt wurde. Ziel sei, “den Gedankenaustausch und die Vernetzung der künstlerischen LeiterInnen und ihrer Institutionen auszubauen und zu verstärken”.