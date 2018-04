Theater wies Vorwürfe um “Mein Kampf”-Inszenierung zurück

Inszenierung sorgte für viel Kritik - © APA (dpa)

Im Streit um die Konstanzer Inszenierung von George Taboris “Mein Kampf” in der Regie von Serdar Somuncu hat das Theater Vorwürfe zurückgewiesen. Mit dem Angebot an Zuschauer, dass sie eine Freikarte bekommen, wenn sie mit einer Hakenkreuz-Armbinde erscheinen, habe man bewusst “eine Debatte angestoßen”, teilte das Theater Konstanz am Montag mit.