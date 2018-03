Therapeut fälschte Drogentests: Weiterer Verdachtsfall

Mehrere Drogentests sollen gefälscht worden sein - © APA (dpa)

Der bis 2015 bei einem Verein tätige Psychotherapeut, der am Donnerstag am Wiener Landesgericht rechtskräftig verurteilt worden ist, weil er zwei Männern gegen Entgelt falsche Drogen-Tests ohne Abgabe von Harnproben verkauft hatte, hat möglicherweise weitere gefälschte Befunde ausgestellt. Am Freitag meldete sich bei der APA ein Mann, der entsprechende Behauptungen aufstellte.