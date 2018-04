Theresa May bereitetet Beteiligung an Syrien-Reaktion vor

Die britische Premierministerin berief eine Kabinettssitzung ein. - © Christopher Furlong / POOL / AFP

Die britische Premierministern Theresa May bereitet Medienberichten zufolge eine Beteiligung ihres Landes an einer Reaktion der USA und Frankreichs auf den mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien vor. May berief für Donnerstag eine Kabinettssitzung zu Syrien ein, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte.