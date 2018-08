Thiem am Montag im vierten Match im Einsatz

Thiem startet am Montag in die US Open - © APA (dpa)

Dominic Thiem startet seine fünften US Open in Flushing Meadows wie erwartet am Montag. Der als Nummer 9 gesetzte Niederösterreicher trifft im vierten Match nach 17.00 Uhr MESZ auf Platz zehn auf den Bosnier Mirza Basic. Davor sind auf dem Court zwei Damen-Spiele und ein Herren-Match angesetzt.