Thiem bei seinem Auftaktspiel in Paris gegen Franzosen Simon

Gilles Simon ist der nächste Thiem-Gegner - © APA (AFP)

Dominic Thiem trifft beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy nach seinem Freilos in der zweiten Runde auf Gilles Simon. Der Franzose setzte sich am Dienstag gegen seinen Landsmann Lucas Pouille mit 6:3,6:4 durch. Thiem ist in Frankreichs Hauptstadt als Nummer sechs gesetzt. Der Niederösterreicher kämpft im ATP-Race noch um seine dritte Teilnahme an den ATP World Tour Finals in London.