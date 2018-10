Thiem ohne Mühe ins Paris-Achtelfinale: 6:4,6:2 gegen Simon

Nächster Gegner Thiems ist entweder Borna Coric oder Daniil Medwedew - © APA (AFP)

Dominic Thiem ist am Mittwoch mit einem sicheren Erfolg in das Masters-1000-Tennisturniers in Paris-Bercy gestartet. Nach einem Freilos setzte sich der 25-Jährige in der 2. Runde gegen Gilles Simon mit 6:4,6:2 durch und gewann damit das siebente Duell in Serie mit dem Franzosen. Nächster Gegner des Niederösterreichers ist entweder der Kroate Borna Coric (11) oder der Russe Daniil Medwedew.