Thiem erreichte locker Viertelfinale in Lyon

Dominic Thiem hat im Achtelfinale des mit 561.345 Euro dotierten Tennis-ATP-Turniers in Lyon mit seinem Auftaktgegner kaum Mühe gehabt. Der Niederösterreicher fertigte den Spanier Roberto Carballes Baena in 1:10 Stunden 6:2,6:4 ab. Im Viertelfinale wartet auf Thiem am Donnerstag mit Guillermo Garcia-Lopez schon der nächste Spanier.