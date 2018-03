Thiem hofft auf “ganz leichtes Training” am Wochenende

Thiem ist total auf die Therapie fokussiert - © APA (GETTY)

Dominic Thiem hat sich via Facebook an seine Fans gewandt, sich für die vielen Genesungswünsche bedankt und einen kleinen Ausblick gegeben. Der 24-jährige Niederösterreicher und Weltranglisten-Siebente befindet sich täglich in Therapie und hofft auf “ganz leichtes Training” am Wochenende.