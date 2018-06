Thiem im French-Open-Finale von “König” Nadal gestoppt

Dominic Thiem verliert French Open Finale - © APA (AFP)

Österreichs Tennis und Dominic Thiem müssen weiter auf den ersten Grand-Slam-Titel im Einzel seit Thomas Muster 1995 warten. Thiem konnte am Sonntag in Paris in seinem ersten Major-Finale nicht an seine zuvor gezeigten Leistungen anschließen und Sandplatz-“König” Rafael Nadal war von einer Entthronung weit entfernt. Nadal siegte nach 2:42 Stunden 6:4,6:3,6:2 und holte French-Open-Titel Nummer elf.