Thiem in Ohio gegen Fucsovics oder Qualifikanten

Thiem hat in Ohio ein Freilos - © APA

Dominic Thiem trifft beim mit 6,336 Mio. Dollar dotierten Masters-1000-Turnier in Cincinnati nach einem Freilos entweder auf den Ungarn Marton Fucsovics oder einen Qualifikanten. Der 24-jährige Niederösterreicher, der im US-Bundesstaat Ohio seine Generalprobe für die US Open in New York absolviert, ist beim siebenten von neun 1000er-Turnieren des Jahres als Nummer 8 gesetzt.