Thiem in Tennis-Weltrangliste Achter, aber im Race Sechster

Apropos Race: Im Doppel sind nun sogar zwei Österreicher in der Wertung 2018 in den Top 3. Oliver Marach/Mate Pavic mussten die Führung zwar um 235 Zähler an Bob und Mike Bryan (USA) abgeben, dafür schob sich Alexander Peya mit Partner Nikola Mektic (CRO) schon auf Platz drei. Das Duo hatte in Madrid am Sonntag den Masters-1000-Titel geholt.

(APA)