Thiem kehrt am Freitag zu Untersuchungen nach Wien zurück

"Miami fällt einmal sicher flach", sagte Coach Günter Bresnik - © APA (AFP/Getty)

Der ursprünglich optimistische Ansatz von Dominic Thiem, nach seinem Verletzungs-Aus in Indian Wells kommende Woche in Miami spielen zu können, ist kein Thema mehr. Der Weltranglisten-Sechste fliegt am Donnerstag via Los Angeles nach Wien und wird sich am Freitag Untersuchungen bei Prof. Rudolf Schabus sowie Primarius Johann Pidlich unterziehen.