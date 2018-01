Thiem meldete sich für die letzten Australian-Open-Tests fit

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem - © APA (AFP)

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist für seine letzten Tests vor den Australian Open bereit, nachdem er Ende vergangener Woche an einer fiebrigen Erkältung gelitten hatte. “Guten Abend aus Melbourne! Ich bin seit gestern hier, wieder frisch und fit”, postete Thiem am Dienstag auf Facebook. Wegen der Erkrankung hatte der 24-Jährige in Doha auf sein Antreten im Halbfinale verzichten müssen.