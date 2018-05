Thiem mit starker Leistung in zweite French-Open-Runde

Mühelos zog Thiem in die zweite Runde ein - © APA (AFP)

Mit einer im Vergleich zur vergangenen Turnierwoche in Lyon gewaltigen Steigerung ist Dominic Thiem am Montag sicher in die zweite Runde der French Open eingezogen. Der als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher ließ dem weißrussischen Qualifikanten Ilja Iwaschka beim 6:2,6:4,6:1 in 1:44 Stunden letztlich keine Chance. Nächster Gegner ist am Mittwoch der griechische Aufsteiger Stefanos Tsitsipas.