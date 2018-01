Thiem mit Zweisatzsieg ins Doha-Viertelfinale

Zweisatzsieg für den Niederösterreicher - © APA (AFP)

Dominic Thiem steht beim ATP-Tennisturnier in Doha im Viertelfinale. Der topgesetzte Niederösterreicher besiegte am Mittwoch Aljaz Bedene 7:5,6:4 und stellte im Head-to-Head mit dem Slowenen bei Tour-Matches auf 2:0. Um das Halbfinale geht es am Donnerstag gegen den als Nummer fünf gesetzten Franzosen Richard Gasquet oder den griechischen Qualifikanten Stefanos Tsitsipas.