Thiem übernachtet mit 2:1-Satzführung gegen Tsitsipas

Thiem muss am Donnerstag wieder auf den Platz - © APA (AFP)

Ein hochklassiges Zweitrunden-Match bei den French Open zwischen Dominic Thiem und dem starken Griechen Stefanos Tsitsipas ist am Mittwoch in die Verlängerung gegangen. Der als Nummer sieben gesetzte Niederösterreicher führte nach 2:08 Stunden mit 6:2,2:6,6:4, ehe wegen Dunkelheit abgebrochen wurde. Das Match wird am Donnerstag (2. Match nach 11.00 Uhr) fortgesetzt.