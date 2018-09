US-Open: Thiem unterlag Nadal nach dramatischen Fünfsatz-Match

Thiem, der angetreten war, um als erster Österreicher überhaupt in ein Einzel-Halbfinale der US Open einzuziehen, hat damit das erste Hartplatzduell mit Nadal verloren. Insgesamt führt der Spanier gegen Thiem nun 8:3 im Head-to-Head. Der French-Open-Finalist erhält für sein insgesamt viertes Major-Viertelfinale, dem ersten außerhalb von Paris, 475.000 Dollar (410.828,58 Euro) brutto Preisgeld sowie 320 ATP-Zähler für die ATP-Rangliste.

Thiem nächste Woche beim Davis-Cup in Graz

Sein nächster Auftritt ist kommende Woche beim Davis-Cup-Weltgruppen-Play-off vom 14. bis 16. September in Graz gegen Australien. Titelverteidiger Nadal steht hingegen am Freitag im Halbfinale, in dem er auf den Argentinier Juan Martin Del Potro trifft.

