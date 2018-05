Thiem zog in vier Sätzen in dritte French-Open-Runde ein

Thiem kann einen weiteren Erfolg bei den French-Open verbuchen - © APA (AFP)

Mit einer starken Leistung hat Dominic Thiem am Donnerstag den zweiten Teil seines Zweitrunden-Spiels gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in weiteren 32 Minuten gewonnen. In der Fortsetzung des am Vortag wegen Dunkelheit abgebrochenen Spiels siegte die Nummer 7 der Tennis-French-Open mit 6:2,2:6,6:4,6:4 und steht zum 11. Mal in der dritten Runde eines Major-Turniers.