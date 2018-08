Thomas Geierspichler nach EM-Gold im LIVESTREAM

Letzte Woche heimste Thomas Geierspichler bei den Para-Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin noch Gold ein. Am Donnerstag besucht uns der Paralympics-Sieger gegen 10.30 Uhr zum LIVE-Interview und erklärt uns, warum seine neunte EM-Goldene so speziell war und was es mit seinem persönlichen Glücksbringer auf sich hat.