Ticket-Run aus Übersee: Amerikaner heiß auf WM in Russland

In wenigen Tagen geht es los - © APA (AFP)

Bei der in wenigen Tagen beginnenden Fußball-WM in Russland werden laut Weltverband FIFA insgesamt etwa eine Million Zuschauer erwartet – darunter erstaunlich viele aus Übersee. Unter den bisher mehr als 2,3 Millionen verkauften Tickets gingen bis dato nämlich gleich 86.710 an die – nicht fürs Turnier qualifizierte – USA, gefolgt von Brasilien (71.787) und Kolumbien (64.231).