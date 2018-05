Tierarzt pflanzt Hundewelpen Heroin für Drogenschmuggel ein

Die Hunde wurden zum Schmuggel von flüssigen Heroin benutzt. - © U.S. Drug Enforcement Administration via AP

Weil er Hundewelpen für den Drogenschmuggel Heroin einpflanzte, droht einem Tierarzt aus Kolumbien eine lange Haftstrafe: Der 38-jährige Kolumbianer steht in New York vor Gericht, nachdem er zuvor in Spanien festgenommen und an die USA ausgeliefert worden war. Der Festnahme vorausgegangen waren zwölf Jahre Ermittlungsarbeit.