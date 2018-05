Bei Salzburg-Süd in Fahrtrichtung Salzburg ist derzeit eine Fahrspur wegen des Unfalls gesperrt, so Polizeisprecherin Irene Stauffer auf Anfrage von SALZBURG24. Der Anhänger eines Tiertransporters ist umgestürzt. In dem Hänger befanden sich rund 4.000 Hühner. Zahlreiche Tiere verendeten.

A10: Massiver Stau nach Unfall mit Tiertransporter

Stau auf der A10, Stand: 14 Uhr./Google Maps/Screenshot ©

In beide Fahrtrichtungen kommt es bereits zu Stau. HIER findet ihr die aktuellen Verkehrsmeldungen.