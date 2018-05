Tiertransporter umgestürzt – Rund 30 Schweine verendet

Einige der Schweine überlebten den Unfall verletzt - © APA (FEUERWEHR)

In der Südoststeiermark ist am Mittwoch in der Früh ein Schweinetransporter umgestürzt, dabei wurde der Fahrer (37) verletzt, laut Polizei und Feuerwehr sind rund 30 Tiere verendet. Einige der Schweine überlebten den Unfall verletzt, mussten dann aber von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Die Unfallstelle auf der Ottersbachstraße (L203) war am Vormittag wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.