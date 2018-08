Tipps gegen Dehnungsstreifen

Gegen Dehnungsstreifen kann frau einiges tun. - © HdS

Jede Schwangerschaft verändert die werdende Mutter – manchmal mehr, manchmal weniger. Praktisch an keiner Frau geht die Schwangerschaft spurlos vorüber. Was ihr Körper während dieser Phase und auch während der Geburt erlebt, ist einfach unglaublich! Doch nur so kann neues Leben entstehen.