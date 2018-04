Tirol: 42 Alko-Lenker in einer Nacht

In Tirol sind in nur einer Nacht, nämlich in jener auf Sonntag, 42 Alkolenker aus dem Verkehr gezogen worden. Die Fahrer gingen der Polizei bei einem landesweiten Planquadrat “Alkohol” ins Netz. Insgesamt waren 1.200 Tests durchgeführt worden. Die Alkoholisierungsgrade reichten von 0,6 bis 2,1 Promille.

Hohe Strafen drohen bei Alkofahrt

Die verstärkten Alkoholkontrollen waren von den Streifen der jeweiligen Bezirke und der Landesverkehrsabteilung in allen Bezirken Tirols durchgeführt worden, hieß es in einer Aussendung am Montag. Die Polizei erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass bei einer Alkofahrt hohe Geldstrafen, mehrmonatiger Führerscheinentzug, ärztliche und verkehrspsychologische Untersuchungen sowie Nachschulungen die Folgen sind.

(APA)