Tirol: Pilot stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug in Kufstein

Die Absturzstelle befindet sich im Bereich des Flugplatzes Kufstein-Langkampfen. - © APA/ZOOM.TIROL

Der Pilot eines Kleinflugzeuges ist am Donnerstag bei einem Absturz in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein ums Leben gekommen. Der 76-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand allein an Bord, sagte ein Polizist der APA. Zu dem Unglück soll es unmittelbar nach dem Start gekommen sein.