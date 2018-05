“tirol kliniken” setzen Bodycams erstmals im Krankenhaus ein

"Bodycams" sollen zur Deeskalation dienen - © APA (dpa/Symbolbild)

Als österreichweit erste Institution im Klink- oder Spitalsbereich werden die tirol klinken ab 7. Mai die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in ihren Einrichtungen mit sogenannten Bodycams ausstatten. Diese kleinen, am Körper getragenen Videokameras sollen zur “Deeskalation und Einsatzdokumentation” dienen, sagte Jürgen Schreiber, Security-Manager der Innsbrucker Klinik, am Donnerstag.