Tirol: Paragleiter ertrinkt in Fluss

Ein 49-jähriger Deutscher ist am Sonntag bei einem Unfall mit einem Paragleiter in Kössen (Bezirk Kitzbühel) ertrunken. Nach Angaben der Polizei landete der Mann aus bisher ungeklärter Ursache östlich des Landeplatzes der Talstation Unterberg in die Großache und wurde rund 500 Meter abgetrieben. Vermutlich dürfte sich der Verunglückte in seinem Gleitschirm verfangen haben, hieß es.