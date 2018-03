Tiroler bezeichnet Polizei als “Schlümpfe”: 160 Euro Strafe

Mit den Worten “Richtung Innsbruck stehen zwei Schlümpfe mit Laser” wollte der Mann in einer Facebook-Gruppe vor einer Radarfalle warnen. Wenige Stunden später warnte der Tiroler auf Facebook erneut vor einer Radarkontrolle und bezeichnete dabei die Polizisten wieder als “Schlümpfe”.

“Schlümpfe”: Polizei wertet Posting als Diffamierung

Die Polizeibehörde wertete den Eintrag als “wiederholtes Diffamieren von zwei Polizeibeamten”. Deshalb wurden zwei Strafen jeweils in der Höhe von 80 Euro ausgestellt. Oder im Fall der Uneinbringlichkeit drei Tage und zwei Stunden Ersatzarrest. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Dienstag gegenüber der APA entsprechende Medienberichte.

Tiroler will gegen Strafe vorgehen

Der Mann, der anonym bleiben will, will die Strafe laut “Tiroler Tageszeitung” (TT) jedoch nicht ohne weiteres akzeptieren. Denn die Bezeichnung Schlümpfe sei für ihn kein Schimpfwort, sondern vielmehr ein harmloser Scherz. Er empfinde die Strafe von 160 Euro als zu hart. “Ich werde demnächst zur Polizeidirektion in Innsbruck fahren und mal reden. Vielleicht lässt sich ja etwas machen, kündigte er gegenüber der TT an.

(APA/S24)