Tiroler Landtag tritt zu konstituierender Sitzung zusammen

Neue Landesregierung blickt in die Zukunft - © APA

Nach der Tiroler Landtagswahl am 25. Februar tritt am Mittwoch der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Nach der Angelobung der 36 Abgeordneten stehen die Wahl der schwarz-grünen Landesregierung und jene der Landtagsspitze am Programm. Mit der von der Volkspartei nominierten Ex-Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann wird erstmals eine Frau an der Spitze des Landtages stehen.