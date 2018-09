Tiroler Patrick Gamper WM-Zwölfter im U23-Zeitfahren

Mikkel Bjerg verteidigte seinen Titel erfolgreich - © APA

Patrick Gamper hat am Montag bei der Rad-Straßen-WM in Innsbruck im Zeitfahren der U23-Klasse den 12. Platz (+1:03,53 Min.) belegt. Der Tiroler war damit bester Österreicher. Sein Landsmann Markus Wildauer, der sich höher eingeschätzt hatte, musste sich nach dem in Wattens gestarteten 27,8-km-Bewerb mit dem 34. Rang (+1:44,93) begnügen. Der Däne Mikkel Bjerg verteidigte seinen Titel erfolgreich.