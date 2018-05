Tiroler Polizei ermittelt gegen Frau wegen Sozialbetrugs

Die Tiroler Polizei ermittelt gegen eine 39-jährige Frau wegen angeblichen schweren gewerbsmäßigen Sozialbetrugs in niedriger sechsstelliger Höhe. Die Frau soll 2006 mit ihren beiden kleinen Kindern in die Türkei gezogen sein, ohne den Umzug gemeldet und sich so Sozialleistungen erschlichen zu haben. Die Beschuldigte zeigte sich geständig.

Die 39-Jährige habe den Anschein erweckt, sich mit ihrer Familie immer noch in Jenbach (Bezirk Schwaz) aufzuhalten, berichtete die Exekutive. Sie gab ihre dortige Gemeindewohnung nicht auf, bezahlte die Monatsmieten über ihre österreichisches Bankkonto weiter und erledigte bei Kurzbesuchen Behördengänge. Dadurch sei es der Frau gelungen, Sozialleistungen wie Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Unterhaltsvorschusszahlungen und Notstandshilfe weiterhin zu beziehen, obwohl diese Leistungen nur dann zustehen, wenn die Leistungsbezieher ihren Lebensmittelpunkt auch tatsächlich in Österreich haben, so die Ermittler. Im Jahr 2016 kam die Beschuldigte schließlich wieder nach Österreich, um ihr drittes Kind auf die Welt zu bringen. Nachdem auch für dieses Kind laut Polizei Sozialleistungen beantragt worden waren, habe sich die Frau wieder in die Türkei begeben und somit auch diese Bezüge erschlichen. Nachdem sie von den polizeilichen Ermittlungen erfahren hatte, soll sie mit ihren drei Kindern wieder nach Jenbach zurückgekehrt sein. (APA)