Tiroler Polizei nahm erpresserische Brandstifterin fest

Die Tiroler Polizei hat eine 35-jährige Frau als mutmaßliche Brandstifterin festgenommen. Sie ist geständig, Freitagfrüh in Innsbruck-Kranebitten ein Lagergebäude angezündet und so einen Schaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich angerichtet zu haben. Das Motiv für die Tat ist aufgrund widersprüchlicher Angaben noch ungeklärt. Die 35-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Laut Polizei langten am Freitag über verschiedene E-Mail-Adressen Bekennerschreiben zur Brandstiftung bei der Landespolizeidirektion Tirol ein. Die Mails waren mit "Luzifer" gezeichnet. Die Schreiben enthielten aber auch die Drohung, weitere Feuer zu legen, sollte nicht ein fünfstelliger Eurobetrag bezahlt werden. Da "Luzifer" nach einem Ultimatum weitere Brandstiftungen noch für Freitagabend ankündigte und jeglichen Kontakt abbrach, kam es nicht zur Geldübergabe. Die polizeilichen Erhebungen brachten die Ermittler aber rasch auf die Spur der 35-jährigen Österreicherin. Sie wurde unter Mithilfe des Einsatzkommandos Cobra am frühen Freitagabend in ihrer Wohnung festgenommen. Nach anfänglichem Leugnen legte die Frau ein umfassendes Geständnis ab.