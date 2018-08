Tirols Landeschef Platter will Steuerautonomie für Länder

Platter wehrt sich gegen das Etikett "Reformverweigerer" - © APA (Groder)

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will eine Steuerautonomie für Länder ehebaldigst in Angriff nehmen. “Ich traue das der derzeitigen Bundesregierung zu”, sagte er im APA-Sommerinterview: “Ich will, dass wir das Thema aus der Ablage holen und uns überlegen, wie eine derartige Reform ausschauen könnte.”