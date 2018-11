Tischtennis Austrian Open fest in chinesischer Hand

Xu Xin steht erneut im Finale - © APA (AFP/Archiv)

Die zur World Tour zählenden Tischtennis-Austrian-Open sind erwartungsgemäß in chinesischer Hand. Der als Nummer zwei gesetzte Xu Xin schaltete im Herren-Halbfinale in Linz am Samstag mit dem Engländer Liam Pitchford den letzten Europäer aus. Finalgegner ist überraschend sein Landsmann Liang Jingkun, der den topgesetzten Fan Zhendong besiegte. Das Damen-Finale lautet Wang Manyu gegen Chen Meng.