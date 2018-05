Tischtennis-WM: Herren-Finale lautet Deutschland gegen China

Die Deutschen sind aufgrund der Weltranglisten-Positionen von Boll und Ovtcharov bei der WM zwar an Position eins gesetzt, China gilt mit der aktuellen Nummer eins Fan Zhendong und dem Einzel-Weltmeister Ma Long am Sonntag dennoch als Favorit. Die Mannschafts-Olympiasieger verloren im bisherigen Verlauf des Turniers noch kein Einzel-Match. Zudem gewann China auch alle drei bisherigen WM-Endspiele gegen Deutschland: 2010 in Moskau, 2012 in Dortmund und 2014 in Tokio. Die Chinesen spielen um den 21. Titel, den achten in Serie.

Bei den Damen hatte China davor zum vierten Mal nacheinander den Titel geholt. Die Olympiasiegerinnen und Titelverteidigerinnen gewannen am Samstag das Endspiel in Halmstad gegen den Dauerrivalen Japan mit 3:1.

(APA/dpa)