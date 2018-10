Tochter in Autounfall verwickelt – Salzburger Polizei warnt vor Telefonbetrug

Alleine am Dienstagnachmittag dürften sich die Betrüger bei mindestens zwei Frauen und einem Mann in der Stadt Salzburg telefonisch vorgestellt haben, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Anrufer erklären dabei, dass die Tochter einen Autounfall gehabt hätte und schwer verletzt sei.

Betrüger fordern Geld oder Schmuck

Es sei bei dem Unfall auch zu einem größeren Sachschaden – zwischen 50.000 und 100.000 Euro – gekommen, welcher nun beglichen werden müsse. Auch für die Behandlungskosten sollte Geld überwiesen werden. Sollten die Angerufenen nicht überweisen bzw. Schmuck übergeben, würde die Tochter einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Anrufer erfolgten laut sowohl durch eine männliche, als auch weibliche Stimme. Teilweise gaben sich die Betrüger auch als Polizisten aus. Glücklicherweise habe keines der bisherigen Opfer eine Überweisung getätigt, so die Polizei abschließend.