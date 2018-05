Tod von neun an Ebola erkrankten Menschen im Kongo bestätigt

Neun Ebola-Tote sind bereits zu beklagen - © APA (AFP)

Im Kongo sind an dem gefährlichen Ebola-Virus mittlerweile neun Menschen gestorben. Der Krankheitserreger sei bei den Toten bestätigt worden, teilte das Gesundheitsministerium des Landes spät am Donnerstag mit. Insgesamt seien 22 Menschen an Symptomen gestorben, die mit Ebola einhergehen, darunter Fieber und Blutungen.