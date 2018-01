Mutter und Tochter (11) sterben bei Lawinenunglück in Südtirol

In Südtirol herrscht derzeit "erhebliche" Lawinengefahr - © APA (Symbolbild)

Eine Lawine in Südtirol hat mehrere Skifahrer aus Deutschland mitgerissen und ein Kind und dessen Mutter getötet. Das elf Jahre alte Mädchen sei zwar am Mittwoch im Vinschgau aus der Lawine gerettet worden, habe aber nicht überlebt, sagte ein Sprecher der Polizei in Bozen. Die 45-jährige Mutter wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort ihren Verletzungen.