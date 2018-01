Todesopfer und eine Schwerverletzte bei Lawine in Südtirol

Ein Lawinenabgang hat am Mittwoch im Vinschgau in Südtirol ein Todesopfer und eine Schwerverletzte gefordert. Laut Angaben der Landesnotrufzentrale ereignete sich das Unglück in rund 2.100 Metern Höhe. Wie das Südtiroler Nachrichtenportal “stol.it” berichtete, soll ein zehnjähriges Kind aus Deutschland ums Leben gekommen sein.

Eine 45-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Schlanders eingeliefert. Die beiden sollen Mitglieder einer Gruppe aus Deutschland gewesen sein. Der Lawinenabgang hatte sich gegen 14.00 Uhr im freien Skiraum im Gebiet Haider Alm nahe der Mittelstation Unter im Vinschgau ereignet. Die widrigen Wetterbedingungen hatten ein Starten der Rettungshubschrauber unmöglich gemacht. Im Einsatz standen unter anderem Einsatzkräfte der Bergrettung, der Feuerwehr und des Weißen Kreuzes. (APA) Leserreporter Feedback