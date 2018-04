Todkranker britischer Bub atmet laut Vater von alleine

Die Ärzte seien “baff” gewesen, als klar geworden sei, dass Alfie selbst atmen könne, sagte Vater Tom Evans am Dienstag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Später sei die Zufuhr von Sauerstoff und Wasser wieder gestartet worden – das Kind atme aber weiterhin selbst. Wie es mit der Versorgung des britischen Buben weitergeht, war zunächst unklar. Das Krankenhaus teilte am Dienstag mit, dass es aus Respekt vor der Privatsphäre von Alfie und seiner Familie keine weiteren Neuigkeiten zum Zustand des Buben veröffentlichen werde.

Alfie Evans’ father said the 23-month-old has left doctors “gobsmacked” after his life-support was withdrawn but he continued to live pic.twitter.com/HMKOlEEI24 — Press Association (@PA) 24. April 2018

Gericht weist Klage der Eltern zurück

Alfie leidet an einer neurologischen Krankheit, die noch nicht klar diagnostiziert ist. Britische Richter sehen lebenserhaltende Maßnahmen als sinnlos an, weil das Gehirn des Kindes durch die Krankheit fast vollständig zerstört sein soll. Alfies Ärzte am Alder Hey Hospital in Liverpool bezeichnen eine Verlängerung seines Leidens als unmenschlich.

BREAKING: Another High Court hearing on Alfie Evans scheduled for todayhttps://t.co/pLqixxo13s pic.twitter.com/70PFF2EG0m — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 24. April 2018

Zuletzt hatte am Freitag auch das oberste britische Gericht (Supreme Court) eine Beschwerde der Eltern zurückgewiesen. An dem Krankenhaus war es am Montagabend zu tumultartigen Szenen gekommen, als Unterstützer der Eltern versuchten, den Empfang zu stürmen. Sie wurden von der Polizei zurückgedrängt.

Papst setzt sich für Alfie ein

Die Eltern des Buben wollen, dass ihr krankes Kind in der päpstlichen Kinderklinik Bambino Gesu in Rom behandelt wird. Sie erhalten dabei Unterstützung vom Vatikan und von den italienischen Behörden. Die Regierung in Rom hat inzwischen angekündigt, Alfie die italienische Staatsbürgerschaft zu geben. Man hoffe, dass Alfie so “umgehend” nach Italien gebracht werden könne, teilte das Außenministerium am Montag mit. Ob das gelingt, war zunächst ungewiss.

Von den Gebeten und der großen Solidarität für den kleinen Alfie Evans bewegt erneuere ich meine Bitte, dass auf das Leiden seiner Eltern gehört wird und ihre Bitte, neue Möglichkeiten der Behandlung zu versuchen, erfüllt wird. — Papst Franziskus (@Pontifex_de) 23. April 2018

