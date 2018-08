Tödliche Messerattacke in Frankreich

Der Mann habe die Opfer auf der Straße angegriffen und sich anschließend in einem Haus verschanzt. - © APA/AFP/Archiv

Ein Angreifer hat am Donnerstag in Frankreich mit einem Messer zwei Menschen getötet und einen weiteren schwer verletzt. Laut Kreisen aus dem französischen Innenministerium handelt es sich bei den beiden Todesopfern um die Mutter und die Schwester des Täters, was auf einen Streit innerhalb der Familie schließen ließe.