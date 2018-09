Tödlicher Absturz beim Schwammerlsuchen im Lungau

Tödlich verunglückt ist eine Lungauerin beim Schwammerlsuchen. (SYMBOLBILD) - © APA

Eine Frau ist beim Schwammerlsuchen in der Lungauer Gemeinde Muhr tödlich verunglückt. Die 66-jährige Einheimische war bereits am Mittwoch von zu Hause aufgebrochen. Ein aufmerksamer Landwirt bemerkte Freitagfrüh, dass ihr Auto immer noch an der gleichen Stelle geparkt war und verständigte ihre Familie.