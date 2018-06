Tödlicher Badeunfall am Waginger See: Kriminalpolizei ermittelt

Taucher fanden die Leiche in fünf Metern Tiefe (Symbolbild). - © Bilderbox

Am Waginger See (Lkr. Traunstein) kam es Sonntagnachmittag zu einem Badeunfall, bei dem ein 32-jähriger Mann leblos aus dem Wasser geborgen wurde. Drei Männer dürften mit einem Boot gekentert sein, berichtet die bayerische Polizei am Sonntag.