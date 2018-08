Tödlicher Bergunfall in Schönau am Königssee

Der Wanderer verstarb noch an der Unglücksstelle. - © Bilderbox

Tragischer Unfall im benachbarten Bayern: Ein 57 Jahre altes Mitglied einer elfköpfigen Wandergruppe ist am Donnerstag in Schönau am Königssee (Ldkr. BGL) tödlich verunglückt. Der Deutsche fiel beim Aufstieg zum Hohen Göll plötzlich nach hinten und schlug mit dem Kopf auf einen Stein auf.