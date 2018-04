Tödlicher Motorradunfall in OÖ: 34-Jähriger stirbt

Der 34-Jährige aus Bad Hall (Bez. Steyr-Land) in Oberösterreich war am frühen Samstagnachmittag in Richtung Attersee unterwegs. Nachdem er drei Pkw überholt erfolgreich hatte, kam es zu dem tödlichen Sturz, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

B153: Biker stirbt an Unfallstelle

Das Bike dürfte nach dem Überholvorgang die Bodenhaftung verloren haben. Der 34-Jährige stürzte und schleuderte gegen die Leitplanke. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der Oberösterreicher noch an der Unfallstelle.