B178: Motorradfahrer stirbt bei Crash in Lofer

Er hatte kurz vor der Unfallstelle noch trotz Verbotes überholt. Er stieß mit dem Auto zusammen, das aus der entgegengesetzten Richtung kam und gerade links in die Ortschaft Reith abbog. Der 31-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beiziehung eines Sachverständigen an.

(APA)