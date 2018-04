Tödlicher Unfall mit Quad in Vorarlberg

Ein 72-Jähriger ist am späten Sonntagnachmittag in Gargellen (Vorarlberg) mit seinem Quad rund 100 Meter durch steiles Gelände abgestürzt. Der Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg Sonntagnacht mit.

Der Mann hatte zuvor für verschiedene Arbeiten auf einer Alm (Maisäß) den Quad verwendet. Laut Polizei fuhr der 72-Jährige eine Rampe zum Stall hoch, kam dabei zu weit an den Rand einer Geländekante und stürzte dann ab. Ein Quad ist ein Motorrad mit zwei Rädern auf der Hinterachse. Für vierrädrige Kraftfahrzeuge ohne kabinenartigen Aufbau mit Sicherheitsgurt und einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h besteht Sturzhelmpflicht in Österreich. In den vergangenen Jahren ist es österreichweit zu einer Serie von schweren Quad-Unfällen gekommen. (APA) Leserreporter Feedback