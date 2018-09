Tödlicher Verkehrsunfall auf der A1 bei Amstetten

Für den Verunfallten kam jede Hilfe zu spät. - © Bilderbox/Symbolbild

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten ist es am Sonntagfrüh auf der A1 in Fahrtrichtung Wien gekommen. Im Streckenbereich zwischen Amstetten-West und Amstetten-Ost geriet bei einem Auffahrunfall ein Kleintransporter zwischen einen Lkw-Zug und einen Klein-Lkw. Die drei Personen, die sich in dem Fahrzeug befanden, wurden eingeklemmt und mussten mit der Bergeschere befreit werden.